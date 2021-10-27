Araştırma: Hollanda’da deniz seviyesi yükseliyor, ülke sular altında kalabilir

“Alçak topraklar” anlamına gelen ve kendi dilinde “Nederland” olarak adlandırılan ülkenin yüzde 26'sı deniz seviyesinin altında yer alırken, en alçak noktasının ise yedi metre derinde yer alıyor.

Hollanda topraklarının yüzde 50’si ise deniz seviyesinden bir metre veya daha fazla yükseklikte bulunuyor.