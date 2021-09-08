Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle hayvanların şekli değişebilir

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, türlerin üçte birinin muhtemelen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Avustralya’da yapılan çalışmada, 1877 yılında Joel Asaph Allen tarafından ortaya atılan ve genel olarak soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların, sıcak iklimlere adapte olmuş hayvanlara göre daha kısa uzuv ve vücut uzantıları olduğunu belirten biyolojik kuralın her geçen gün daha da belirginleşeceği aktarıldı.