Araştırma: İklim krizi pandemide 139 milyon kişiyi etkiledi, 17 bin can aldı

ntv.com.tr 17.09.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 12:42
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), pandemi sürecinde meydana gelen iklim felaketlerinin raporunu paylaştı.
IFRC, aşırı hava koşulları ve Covid-19’un dünya çapında yıkıcı etkiler için nasıl birleştiğini inceleyen analizinde, iklim felaketlerinin Mart 2020'den bu yana en az 139,2 milyon insanı etkilediğini belirtti.
Raporda, ‘Covid-19 ve iklim krizi insanların acı çekmesine neden olmak için birlikte çalışıyor’ ifadeleri yer alırken, pandeminin başından bu yana fırtınalar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava felaketlerinin bu 17 bin 242 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu aktarıldı.
Raporda, geçtiğimiz 18 ayda 658 milyon kişinin aşırı sıcaklara maruz kaldığının altı çizildi.
Bu süreçte en çok can kaybına neden olan felaketin 2020 yılında İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere Batı Avrupa ülkelerini vuran sıcak hava dalgası olduğu vurgulanırken 6 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sıcak hava dalgasının ardından en fazla can kaybına neden olan felaketin 2020 yılında Hindistan’da meydana gelen sel felaketi olduğu belirtilirken, bin 922 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Geçtiğimiz 18 aydaki diğer büyük felaketler sırasıyla 2020 yazında Sri Lanka, Hindistan ve Bangladeş'te 20 milyon insanı etkileyen Amphan Siklonu ve şimdiye kadar 12 milyon insanı etkileyen Irak ve Suriye'de devam eden kuraklık yer alıyor.
Rapor yazarı ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi direktörü Profesör Maarten van Aalst, verdiği demeçte, "Biz Covid'i yönetmeye odaklanırken iklim krizi ortadan kalkmadı" dedi.
Aalst, “Çok net bir şekilde gördüğümüz şey, iklim değişikliğinin net bir izine sahip olan olaylar. Bunu Kuzey Amerika sıcak hava dalgası ve Avrupa sellerinde gördük. En savunmasız yerlerin de etkilendiğini biliyoruz, ancak tam etkiyi bilmek için verilere her zaman sahip değiliz” diye konuştu.
Uluslararası Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi direktörü, “Özellikle savunmasız ülkelerde iklim krizinin etkileriyle uğraşmanın aciliyeti aslında eskisinden daha yüksek” şeklinde konuştu.
IFRC, analizi, Mart 2020'den Ağustos 2021'e kadar olan aşırı hava olaylarına ilişkin verileri kullanarak gerçekleştirdiğini belirtirken, kuraklıkları, selleri, fırtınaları, sıcak hava dalgalarını ve orman yangınlarını dikkate aldığını aktardı.
Felaketlerden en faza Sahra altı Afrika bölgesinin etkilendiğini belirtilen raporda, bölgede 46 milyondan fazla insanın pandeminin başlangıcından bu yana aşırı hava olaylarından etkilendiğinin altı çizildi.
Sahra altı Afrika’dan sonra hava felaketlerinden en fazla etkilenen bölge ise 42 milyon kişiyle Güney Asya oldu.