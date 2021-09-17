Araştırma: İklim krizi pandemide 139 milyon kişiyi etkiledi, 17 bin can aldı

Rapor yazarı ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi direktörü Profesör Maarten van Aalst, verdiği demeçte, "Biz Covid'i yönetmeye odaklanırken iklim krizi ortadan kalkmadı" dedi.

Aalst, “Çok net bir şekilde gördüğümüz şey, iklim değişikliğinin net bir izine sahip olan olaylar. Bunu Kuzey Amerika sıcak hava dalgası ve Avrupa sellerinde gördük. En savunmasız yerlerin de etkilendiğini biliyoruz, ancak tam etkiyi bilmek için verilere her zaman sahip değiliz” diye konuştu.