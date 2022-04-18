Japonya da yapılan yeni bir araştırmada, en az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan kedilerin, arkadaşlarının ve sahiplerinin adını bildiği açıklandı. 48 kedi üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda, “Kedilerin isimleri bilmesi durumunun açıklaması rekabetle ilgili. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir ancak başka bir kedinin adını söylediğinde alamaz” ifadeleri yer aldı. Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde kedilerin davranışları üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.\nEn az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan 48 kedi üzerinde yapılan çalışmada, kedilerin sahiplerinin ve diğer arkadaşının adını bildiği ortaya çıktı. Araştırmanın kedilerin düşünülenden daha az bencil olduğunu ortaya çıkardığını belirten bilim insanları, bir evde ya da kafede yaşayan kedileri inceledi.\nHer kediye, sahibinin diğer kedinin adını söylediği ses kaydı dinletilirken, daha sonra o kedinin fotoğrafı gösterildi. Evde yaşayan 19 kedi, sahibinin kedi arkadaşının adını söylediğinde ve onun resmini gösterdiğinde kafasını çevirirken, başka bir isim söylediğinde fotoğrafta o kediyi aradı.\nKyoto Üniversitesi'nden yazarlar, sonuçların kedilerin birbirlerinin isimlerini ve muhtemelen sahiplerinin isimlerini bildiğini gösterdiğini söyledi. Çalışmanın bulgularında, “Kedilerin isimleri bilmesi durumunun açıklaması rekabetle ilgili. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir ancak başka bir kedinin adını söylediğinde alamaz” diye konuştu. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, kedilerin yemek zamanlarında isimlere daha az dikkat ettiği, tokken ise isimlerine daha net tepkiler verdiğini ortaya kurdu.