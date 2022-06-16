Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 13:01
Antarktika'da yer alan 'kıyamet günü’ buzulu olarak adlandırılan Thwaites üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.
Araştırmada, 'kıyamet günü' buzulunun geçtiğimiz 5 bin 500 yıla kıyasla görülmemiş seviyede hızlı şekilde buzunu kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Yeni çalışmada, yaklaşık 140 bin kilometrekare büyüklüğe sahip buzulun geleceği ve küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında endişelerin arttığı vurgulandı.
Thwaites buzulu, ısınan iklim nedeniyle tehdit altında olanlar listesinde odak noktası halinde bulunuyor.
Buzulun karşı karşıya olduğu yeni tehlikeler, Nature Geoscience dergisinde Perşembe günü yayınlanan hakemli bir çalışmada vurgulandı.
Araştırmacılar, radyokarbon tarihleme yoluyla arktik sahillerindeki tarih öncesi deniz kabuklarını ve penguen kemiklerini analiz ederek söz konusu sonuca vardıklarını aktardı.
5 bin yıldan daha yaşlı olan bu fosiller, Dünya'nın günümüzden çok daha sıcak olduğu zamanlarda yaşamda olduğu belirtilen çalışmada, araştırmacılar Thwaites buzulunun çevresindeki kumsalların ne zaman ortaya çıktığını ve etraflarındaki yerel deniz seviyesini tespit ettiklerinin altı çizildi.
Çalışmanın sonundaki bulgularda, buzulun yaklaşık 5 bin yıl önce sabit bir hızla buz kaybetmeye başladığını ve her yıl 1,5 milimetre yükselmeye başladığı bildirilirken, son 30 yılda ise bunun 4 milimetre seviyelerine geldiği belirtildi.
Araştırma ile ilgili konuşan Imperial College London'da yazar olan Dylan Rood, "Şu anda yüksek olan bu buz erime oranları, Batı Antarktika Buz Levhasının kalbindeki hayati arterlerin parçalandığını gösterebilir. Isınan bir dünyada gelecekteki küresel deniz seviyesi için potansiyel olarak felaket olan okyanusa akışın hızlanmasına yol açıyor" dedi.