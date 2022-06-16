Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı

Antarktika'daki Thwaites buzulu ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. ‘Kıyamet buzulu’ olarak da adlandırılan Thwaites’in 5 bin 500 yıldır görülmeyen bir oranda buz kaybettiği belirtildi. Son 30 yıldır her yıl deniz seviyesine 4 milimetre eklediği aktarılan . Kıyamet buzulunun erime hızının küresel deniz seviyelerini yükselmesiyle ilgili endişeler artıyor.

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 13:01

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 1

'da yer alan 'kıyamet günü’ buzulu olarak adlandırılan Thwaites üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.

Araştırmada, 'kıyamet günü' buzulunun geçtiğimiz 5 bin 500 yıla kıyasla görülmemiş seviyede hızlı şekilde buzunu kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 2

Yeni çalışmada, yaklaşık 140 bin kilometrekare büyüklüğe sahip buzulun geleceği ve küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında endişelerin arttığı vurgulandı.

Thwaites buzulu, ısınan iklim nedeniyle tehdit altında olanlar listesinde odak noktası halinde bulunuyor.

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 3

Buzulun karşı karşıya olduğu yeni tehlikeler, Nature Geoscience dergisinde Perşembe günü yayınlanan hakemli bir çalışmada vurgulandı.

Araştırmacılar, radyokarbon tarihleme yoluyla arktik sahillerindeki tarih öncesi deniz kabuklarını ve penguen kemiklerini analiz ederek söz konusu sonuca vardıklarını aktardı.

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 4

5 bin yıldan daha yaşlı olan bu fosiller, 'nın günümüzden çok daha sıcak olduğu zamanlarda yaşamda olduğu belirtilen çalışmada, araştırmacılar Thwaites buzulunun çevresindeki kumsalların ne zaman ortaya çıktığını ve etraflarındaki yerel deniz seviyesini tespit ettiklerinin altı çizildi.

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 5

Çalışmanın sonundaki bulgularda, buzulun yaklaşık 5 bin yıl önce sabit bir hızla buz kaybetmeye başladığını ve her yıl 1,5 milimetre yükselmeye başladığı bildirilirken, son 30 yılda ise bunun 4 milimetre seviyelerine geldiği belirtildi.

Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı - 6

Araştırma ile ilgili konuşan Imperial College London'da yazar olan Dylan Rood, "Şu anda yüksek olan bu buz erime oranları, Batı Antarktika Buz Levhasının kalbindeki hayati arterlerin parçalandığını gösterebilir. Isınan bir dünyada gelecekteki küresel deniz seviyesi için potansiyel olarak felaket olan okyanusa akışın hızlanmasına yol açıyor" dedi.

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