Araştırma: Kıyamet buzulu 5 bin 500 yılın en hızlı erime seviyesine ulaştı

5 bin yıldan daha yaşlı olan bu fosiller, Dünya'nın günümüzden çok daha sıcak olduğu zamanlarda yaşamda olduğu belirtilen çalışmada, araştırmacılar Thwaites buzulunun çevresindeki kumsalların ne zaman ortaya çıktığını ve etraflarındaki yerel deniz seviyesini tespit ettiklerinin altı çizildi.