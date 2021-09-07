Araştırma: Köpek balığı ve vatozların nesli tükenme tehlikesi altında, risk on yılda iki kattan fazla arttı

Yayımlanan makaleye göre, birlikte kıkırdaklı balıklar olarak bilinen ve “küresel bir yok olma krizi” ile karşı karşıya olan köpek balığı, vatoz ve kimera türlerinin yok olma tehlikesinin on yıldan az bir sürede iki kattan fazla arttığının altı çizildi.