Araştırma: Köpek balığı ve vatozların nesli tükenme tehlikesi altında, risk on yılda iki kattan fazla arttı

ntv.com.tr 07.09.2021 - 15:03
Dünyanın önemli bilim dergilerinden Current Biology, iklim krizinin nesli tükenme tehlikesi altında olan balıklar üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmasını yayımladı.
611 tür üzerinde yapılan çalışmada, geçtiğimiz sekiz yılda, köpek balığı ve vatoz türlerinin üçte birinin aşırı avlanma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Araştırmada, dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köpek balığı, vatoz ve kimera türlerinin iki kat arttığı vurgulandı.
Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden derginin başyazarı Prof. Nicholas Dulvy araştırma ile ilgili, “Köpek balıkları azalıyorsa, balıkçılıkla ilgili ciddi bir sorun vardır" dedi.
Dulvy, "Köpek balıkları ve vatozlar, aşırı avlanmanın ilk kurbanlarıdır. Tropikal ve subtropikal kıyı türlerinin dörtte üçünün tehdit altında” diye konuştu.
Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) köpek balığı uzman grubunun eski eş başkanı Dulvy, "tüm okyanus ekosistemlerinin" sağlığının ve gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.
Yayımlanan makaleye göre, birlikte kıkırdaklı balıklar olarak bilinen ve “küresel bir yok olma krizi” ile karşı karşıya olan köpek balığı, vatoz ve kimera türlerinin yok olma tehlikesinin on yıldan az bir sürede iki kattan fazla arttığının altı çizildi.
Çalışmada, araştırılan 611 türün yüzde 41'inin risk altında olduğu aktarılırken, 536 köpek balığı türünün yüzde 36'sının, 52 kimera türünün ise yüzde 9’unun risk altında olduğu aktarıldı.
Köpek balıkları, vatozlar ve kimeraların, yavaş büyüdükleri ve az sayıda yavru ürettikleri için aşırı avlanmaya karşı savunmasız olduğu aktarılan çalışmada, her yıl 100 milyon köpekbalığının insanlar tarafından öldürüldüğü ve öldürülen sayının, üreme sayısını aştığı vurgulandı.
Geçtiğimiz Ocak ayında da, köpek balığı ve vatoz popülasyonlarının son 50 yılda yüzde 70'ten fazla azaldığı ve çekiç başlı köpek balıkları gibi daha önce yaygın olan türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit edilmişti.