Araştırma: Kurbağaların nesli tükeniyor, en büyük suçlu Almanya

Yapılan yeni bir çalışmada, kurbağa neslinin her geçen gün tükendiği ve bunun en büyük sorumlusunun Almanya olduğu açıklandı.

Almanya merkezli Pro Wildlife ve kar amacı gütmeyen Fransız sivil toplum kuruluşu Robin des Bois, Avrupa’da sıklıkla tüketilen kurbağa bacağının Asya ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerindeki kurbağa popülasyonları üzerinde büyük etkisi olduğunu duyurdu.