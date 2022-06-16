Araştırma: Kuzey Kutbu ortalamadan yedi kat fazla ısındı

Isaksen, "Tespit edilen erime devam ederse Kuzey Kutbu'nun geri kalanında neler olduğu ve önümüzdeki on yıllarda gerçekleşmesi en muhtemel şey için erken bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nde iklim bilimcisi Dr. Ruth Mottram ise, "Bu çalışma, mümkün olan en iyi modellerin bile Barents Denizi'ndeki ısınma oranını hafife aldığını gösteriyor" derken "Şu anda durum gerçekten sınırda ve deniz buzunun bu bölgede daha uzun süre kalması pek olası görünmüyor” diye konuştu.