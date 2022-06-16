Araştırma: Kuzey Kutbu ortalamadan yedi kat fazla ısındı

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 10:13
Kuzey Kutbu üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın boyutlarının olağanüstü seviyelere çıktığı açıklandı.
Yayımlanan verilerde, Kuzey Kutbu'ndaki küresel ısınma etkisinin küresel ortalamadan yedi kat daha hızlı olduğu belirtildi.
Araştırmada tespit edilen ısınmanın hızlı yükselen sıcaklıkların Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da görülen aşırı hava koşullarında artışları tetiklediğinden şüphelenilen bir bölge olan Kuzey Barents Denizi'nde meydana geldiği vurgulandı.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, Svalbard ve Franz Josef Land adalarındaki otomatik hava istasyonlarından alınan veriler incelendi.
Araştırmacılar, bu bölgedeki ısınmanın Kuzey Kutbu'nun geri kalanında neler olabileceğine dair bir "erken uyarı" olduğunu söyledi.
Araştırmada elde edilen verilerde, bölgedeki yıllık ortalama sıcaklıkların on yılda 2,7 santigrat dereceye kadar arttığını, özellikle sonbahar aylarında bu seviyenin 4 santigrat dereceye dayandığı aktarıldı.
Bilim insanları söz konusu verilerin Kuzey Barents Denizi ve adalarını Dünya'da bilinen en hızlı ısınan yer yaptığının altını çizdi.
Son yıllarda Kuzey Kutbu'nda kaydedilen ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar görülmüş ve deneyimli gözlemciler durumu “çılgın”, “tuhaf” ve “tek kelimeyle şok edici” olarak nitelendirmişti.
Bazı iklim bilimcileri, benzeri görülmemiş olayların daha hızlı ve daha ani bir iklim çöküşüne işaret edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Araştırma ile ilgili konuşan Norveç Meteoroloji Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi ve çalışmayı yöneten Ketil Isaksen, “Güçlü bir ısınma görmeyi bekliyorduk, ancak bulduğumuz ölçekte değil” derken, "Hepimiz şaşırdık Dünyadaki diğer tüm gözlem noktalarından bildiğimiz kadarıyla, bunlar şimdiye kadar gözlemlediğimiz en yüksek ısınma oranları” şeklinde konuştu.
Isaksen, "Tespit edilen erime devam ederse Kuzey Kutbu'nun geri kalanında neler olduğu ve önümüzdeki on yıllarda gerçekleşmesi en muhtemel şey için erken bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.
Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nde iklim bilimcisi Dr. Ruth Mottram ise, "Bu çalışma, mümkün olan en iyi modellerin bile Barents Denizi'ndeki ısınma oranını hafife aldığını gösteriyor" derken "Şu anda durum gerçekten sınırda ve deniz buzunun bu bölgede daha uzun süre kalması pek olası görünmüyor” diye konuştu.