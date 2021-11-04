Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 12:04
Dünyanın önemli tatil bölgelerinden Maldivler’in küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tehlike altında olduğu açıklandı.
NASA ve U.S. Geological Survey tarafından hazırlanan çok sayıda rapora göre, mevcut küresel ısınma hızının devam etmesi durumunda Maldivler'in yaklaşık yüzde 80'inin 2050 yılına kadar yaşanmaz hale gelebileceği belirtildi.
Hint Okyanusu'nun ortasındaki bin 100'den fazla mercan adasından oluşan bir takımada olan Maldivler ile ilgili araştırmada, dünyanın en alçakta olan ülkesi olması nedeniyle küresel iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesinin, ülke için varoluşsal bir tehdit olduğunun altı çizildi.
Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih bu hafta başlarında BM İklim Değişikliği Konferansı'na verdiği demeçte, "Adalarımız yavaş yavaş deniz tarafından birer birer sular altında kalıyor" derken, “Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak” diye konuştu.
Maldivler'in eski başkanı ve iklim değişikliği için mücadelesiyle tanınan Mohammed Nasheed ülke ile ilgili yaptığı açıklamada, Maldivler'deki adaların yüzde 90'ından fazlasının şiddetli erozyona sahip olduğunu ve ülkenin yüzde 97'sinin artık tatlı yeraltı suyuna sahip olmadığını söyledi.
Dhiffushi adasında yaşayan İbrahim Mübbasir ve ailesi ise verdikleri demeçte, şiddetli erozyondan muzdarip olduklarını ve selin yılda iki veya üç defadan ayda iki defaya çıktığını söyledi.
Dört yıl önce, ailenin sahip olduğu su kuyusu tuzlu su kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelip yağmur suyu toplamak zorunda kaldıklarını söyleyen Mübbasir, ellerinde sadece üç ay daha yetecek kadar tatlı su olduğunu söyledi.
Maldivler Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ise yaptığı açıklamada, "Yüzyılın sonuna doğru olacağını düşündüğümüz şeyleri şimdi yaşıyoruz" dedi.
Shauna, ulusal bütçenin yüzde 50'sinden fazlasının iklim değişikliğine uyum sağlamaya harcandığını söyledi.
Maldivler'in 2050'de nasıl görüneceği sorulduğunda Shauna, "Maldivler'i iklim mültecisi olarak kabul etmeye hazır mısınız? Bence olması gereken konuşma bu" diye konuştu.
Yapılan araştırmalar ise, sadece Maldivler'in değil dünyanın dört bir yanındaki ada ülkelerinin 2009’dan bu yana gelişmiş ülkelerden fon talep ettiği belirtildi.