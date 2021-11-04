Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir

Dünyanın en ünlü tatil bölgelerinden Maldivler’in küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle 2050 yılı itibarıyla yüzde 80’inin yaşanmaz hale geleceği açıklandı. NASA ve U.S. Geological Survey tarafından hazırlanan çok sayıda rapora göre, dünyanın en alçakta olan ülkesi olması nedeniyle küresel iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesinin, ülke için varoluşsal bir tehdit olduğunun altı çizildi.

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 12:04

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 1

Dünyanın önemli tatil bölgelerinden Maldivler’in küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tehlike altında olduğu açıklandı.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 2

NASA ve U.S. Geological Survey tarafından hazırlanan çok sayıda rapora göre, mevcut küresel ısınma hızının devam etmesi durumunda Maldivler'in yaklaşık yüzde 80'inin 2050 yılına kadar yaşanmaz hale gelebileceği belirtildi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 3

‘VAROLUŞSAL BİR TEHDİT’

Hint Okyanusu'nun ortasındaki bin 100'den fazla mercan adasından oluşan bir takımada olan Maldivler ile ilgili araştırmada, dünyanın en alçakta olan ülkesi olması nedeniyle küresel iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesinin, ülke için varoluşsal bir tehdit olduğunun altı çizildi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 4

‘DEĞİŞMEZSE YÜZYILIN SONUNDA YOK OLACAK’

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih bu hafta başlarında BM İklim Değişikliği Konferansı'na verdiği demeçte, "Adalarımız yavaş yavaş deniz tarafından birer birer sular altında kalıyor" derken, “Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak” diye konuştu.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 5

YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE EROZYON VAR

Maldivler'in eski başkanı ve iklim değişikliği için mücadelesiyle tanınan Mohammed Nasheed ülke ile ilgili yaptığı açıklamada, Maldivler'deki adaların yüzde 90'ından fazlasının şiddetli erozyona sahip olduğunu ve ülkenin yüzde 97'sinin artık tatlı yeraltı suyuna sahip olmadığını söyledi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 6

Dhiffushi adasında yaşayan İbrahim Mübbasir ve ailesi ise verdikleri demeçte, şiddetli erozyondan muzdarip olduklarını ve selin yılda iki veya üç defadan ayda iki defaya çıktığını söyledi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 7

‘SADECE ÜÇ AY YETECEK TATLI SU KALDI’

Dört yıl önce, ailenin sahip olduğu su kuyusu tuzlu su kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelip yağmur suyu toplamak zorunda kaldıklarını söyleyen Mübbasir, ellerinde sadece üç ay daha yetecek kadar tatlı su olduğunu söyledi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 8

‘ULUSAL BÜTÇENİN YÜZDE 50’SİNDEN FAZLASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE HARCANIYOR’

Maldivler Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ise yaptığı açıklamada, "Yüzyılın sonuna doğru olacağını düşündüğümüz şeyleri şimdi yaşıyoruz" dedi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 9

Shauna, ulusal bütçenin yüzde 50'sinden fazlasının iklim değişikliğine uyum sağlamaya harcandığını söyledi.

Maldivler'in 2050'de nasıl görüneceği sorulduğunda Shauna, "Maldivler'i iklim mültecisi olarak kabul etmeye hazır mısınız? Bence olması gereken konuşma bu" diye konuştu.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 10

Yapılan araştırmalar ise, sadece Maldivler'in değil dünyanın dört bir yanındaki ada ülkelerinin 2009’dan bu yana gelişmiş ülkelerden fon talep ettiği belirtildi.

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 11

EŞSİZ DOĞASIYLA, MALDİVLER'DEN DİĞER KARELER..

Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 12
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 13
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 14
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 15
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 16
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 17
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 18
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 19
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 20
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 21
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 22
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 23
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 24
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 25
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 26
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 27
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 28
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 29
Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir - 30

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