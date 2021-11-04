Araştırma: Maldivlerin yüzde 80’i 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir

‘VAROLUŞSAL BİR TEHDİT’

Hint Okyanusu'nun ortasındaki bin 100'den fazla mercan adasından oluşan bir takımada olan Maldivler ile ilgili araştırmada, dünyanın en alçakta olan ülkesi olması nedeniyle küresel iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesinin, ülke için varoluşsal bir tehdit olduğunun altı çizildi.