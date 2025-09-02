Araştırma: Müzik aleti çalmak beyni yaşlanmaya karşı koruyor
Kanadalı ve Çinli bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışma, müzik aleti çalmanın beyni yaşlanmaya karşı koruduğunu gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre, müzikle ilgilenen yaşlı bireylerin beyinleri, daha az çaba harcayarak odaklanabiliyor. Bu durum, yaşlanmanın getirdiği zihinsel yavaşlamalara karşı beyinlerinin daha dirençli olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bunun bilişsel rezerv olarak bilinen bir mekanizma sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor. Bu rezerv, beynin verimli çalışmaya devam etmesini sağlayarak, yaş ilerledikçe bile genç bir beyin gibi performans göstermesine yardımcı oluyor.