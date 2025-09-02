Araştırma: Müzik aleti çalmak beyni yaşlanmaya karşı koruyor

Buna karşılık, müzikle ilgilenen yaşlı bireylerin beyin aktiviteleri, genç bireylerinkine daha yakındı. Özellikle beynin sağ yarı küresindeki düşük aktivitenin, kalabalıkta konuşmaları ayırt etme becerisiyle bağlantılı olduğu bulundu.

Ayrıca müzikle ilgilenen yaşlıların beyinlerinde, hareket kontrolünden sorumlu olan sol precentral girus bölgesinde gençlerle benzer aktiviteler görüldü. Bu bölge, özellikle sağ el ve kol gibi vücudun sağ tarafındaki hareketleri kontrol ediyor ve konuşma ya da düğmeye basmak gibi istemli hareketleri planlamada görev alıyor.

Araştırmacılar bu değişimlerin Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla ilgili değil, “normal yaşlanma süreci”yle ortaya çıkan doğal zihinsel zorlanmalarla bağlantılı olduğunu vurguladı.