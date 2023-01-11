Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı

İklim değişikliği üzerine ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, 2022 yılında okyanus suyu sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. Araştırmaya göre okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkileri, net sıfır emisyona ulaşılana dek artmaya devam edecek.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 1

İklim değişikliğiyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre 2022'de dünya genelinde okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye çıktı.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 2

Guardian'ın haberine göre, çok sayıda bilim insanından oluşan ekibin yaptığı araştırmada, insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı emen okyanusların 2022’de en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun iklim sisteminde derin değişimlere yol açtığı belirtildi.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 3

ABD'de St. Thomas Üniversitesi'nden Prof. John Abraham, küresel ısınmanın yüzde 90’dan fazlasının okyanuslara gittiğini belirterek, "Okyanusların ısınması sebebiyle daha aşırı hava koşulları yaşıyoruz. Bunun tüm dünyada korkunç etkileri var." dedi.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 4

1958'den itibaren tutulan kayıtlar, 1990'dan itibaren ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkilerinin, insanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar artacağı belirtildi.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 5

Orta enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki yoğun ısınmayla birlikte Kuzey Yarımküre'de rekor kıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık olaylarının arttığı aktarıldı.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 6

Dünya Meteoroloji Örgütü ekimde tüm ana sera gazlarının atmosferik konsantrasyon oranının rekor seviyelere ulaştığını bildirmişti.

Araştırma: Okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor kırdı - 7

Söz konusu araştırma, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli hakemli dergide yayımlandı.

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