Araştırma: Sivrisinekleri hangi renkler çekiyor?

Troyano, "Bu nedenle kırmızı renk, sivrisineklerin konaklarını bulmalarına yardımcı olmak için kullandıkları birkaç ipucundan biri olabilir" şeklinde konuştu.

Entomolog Timothy Best ise, kırmızı renginin kanla ilişkilendirildiğini ancak sivrisineklerin bu nedenle rengi sevmesinin olası olmadığını söyledi.