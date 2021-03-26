Araştırma: Sonraki pandemilere neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı

Bilim insanları Covid-19 pandemisi sürerken bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel canlıları bulmak için yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan ve İngiltere’de Liverpool Üniversitesi'nden Maya Wardeh yaptığı araştırmayla, bir sonraki pandemiye neden olabilecek canlıların daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

New York, Millbrook'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nde hastalık ekolojisi uzmanı olan Barbara A. Han, canlıların Covid-19 hastalık riskini tahmin etmek için mevcut algoritmalara yeni ekolojik kombinasyonlar eklediklerini ve birçok canlının Covid-19’u yayabileceğini bildirdi.

İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan: