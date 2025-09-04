Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor
ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açtığını ve bu durumun hemoroid riskini artırdığını ortaya koydu.
Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi testi yaptıran 125 yetişkin üzerinde yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeren bir anket yaptı.