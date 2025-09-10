Araştırma: Uyku ilaçları hafızayı olumsuz etkiliyor

İngiliz bilim insanlarına göre, uykusuzluk genellikle yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilebiliyor. Her gün aynı saatte uyumak, uyku ortamını karanlık ve sessiz hale getirmek ya da gündüzleri egzersiz yapmak bu yöntemler arasında yer alıyor. Bunlar işe yaramadığında ise bilişsel davranışçı terapi öneriliyor.





