Araştırma: Uyku ilaçları hafızayı olumsuz etkiliyor
Yeni yayımlanan bir araştırma, bazı uyku ilaçlarının uzun süreli kullanımının hafıza üzerinde zararlı etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
Sleep adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, özellikle yaşlı yetişkinlerde sık reçete edilen benzodiazepinler ve benzodiazepin reseptör agonistlerinin kronik kullanımının etkileri incelendi. Bu ilaçlar beyin aktivitesini yavaşlatarak uykuya geçişi kolaylaştırsa da, yüksek dozda kullanımı vücudun doğal uyku dengesini değiştiriyor.