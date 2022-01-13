Araştırma: Yalnız yaşayan erkekler daha çok hastalanıyor

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 12:02
Danimarka’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, bekar erkeklerin mikrop kapma ihtimalinin daha fazla olduğu açıklandı.
Kophenhag Aging ve Midlife Biobank'tan 4 bin 835 kişinin kan örnekleri incelenerek yapılan çalışma, British Medical Journal’da yayımlanırken, kadınların hastalanmaları ile yalnız yaşamaları arasında bir bağ tespit edilmediği belirtildi.
Araştırılanların ortalama yaşı 54,5 olarak açıklanırken, yalnız yaşanan yılların etkilerinin katılımcılar yaşlandıkça devam etmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Kopenhag Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanında araştırma görevlisi olan ve çalışmanın yazarı Dr. Karolina Davidsen, "Belirli kafa karıştırıcı faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra, ilişkilerden ayrılmalar veya yalnız geçirilen yıllar ile yalnızca erkekler için iltihaplanma arasında önemli bir ilişki bulduk" derken, "Kadınlarda böyle bir etki bulamadık" diye konuştu.
Davidsen, daha ileri yaşların ölçülmesi durumunda katılımcılardaki iltihaplanma düzeylerinin de farklı görünebileceğini ekledi.
Araştırmacılar, yayınlanan çalışmanın hem yalnız yaşama yıllarını hem de ayrılıkların sayısını incelediğini çünkü önemli ilişkilerin sonunu genellikle yalnız yaşama dönemlerinin takip ettiğinin altını çizdi.
Brigham and Women's Hospital'da kardiyovasküler tıp uzmanı Dr. Peter Libby, yalnız hissetmek ile sağlık üzerindeki olumsuz etkiler arasındaki bağlantının iyi bir şekilde belgelendiğini söyledi.
Libby, bu çalışmanın, uzmanların sinir sistemi ile kalp hastalığına önemli bir katkıda bulunan mikrop kapma arasında gördüğü bağlantıyı güçlendirdiğini belirtirken, "Psikolojik stres ile mikrop kapma arasındaki temel bağlantıların ortaya çıkması her geçen gün artıyor" dedi.
Çalışmaya katılan kadınların, yalnız yaşamak, ayrılık veya iltihaplanma arasında güçlü bir ilişki göstermediklerini belirten Dr. Karolina Davidsen Davidsen, bunun araştırmaya katılan kadın sayısının erkeklerden daha az olmasının bir sonucu olabileceğini kaydetti.
Kudüs İbrani Üniversitesi'nden yardımcı doçent Elyakim Kislev ise bazı kişilerin bekar olarak daha sağlıklı olduğunu söyledi.
Kislev, bekarlık eğilimlerinin ve bazı bekarları neyin mutlu ettiğinin incelenmesinin bir parçası olarak ABD Sayım Bürosu ve Avrupa Sosyal Araştırması da dahil olmak üzere ABD ve Avrupa veri tabanlarını analiz etti.
30'dan fazla ülkede ilişkiler üzerine yaptığı araştırmada Kislev, mutlu bekarlar ve mutsuz bekarlar arasındaki temel farkların, genellikle bekar olmakla ilgili klişeleri içselleştirmelerine veya şikayetlerine bağlı olduğunu buldu.
Bazı bekarların, seyahat etmek veya yeni hobiler bulmak gibi heyecan verici deneyimler edinerek mutlu olduğunu söyleyen Kislev, zamanlarını tek başlarına "kendilerini yenilemek" ve "bu anlarda kendilerine odaklanarak güçlenmek" için kullandıklarını söyledi.