Araştırma: Yalnız yaşayan erkekler daha çok hastalanıyor

BAZI BEKARLAR DA DAHA SAĞLIKLI

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden yardımcı doçent Elyakim Kislev ise bazı kişilerin bekar olarak daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Kislev, bekarlık eğilimlerinin ve bazı bekarları neyin mutlu ettiğinin incelenmesinin bir parçası olarak ABD Sayım Bürosu ve Avrupa Sosyal Araştırması da dahil olmak üzere ABD ve Avrupa veri tabanlarını analiz etti.