NASA yetkilileri ise ağaçlardaki değişimin tek başına yeterli olmayabileceğini ama mevcut sistemleri güçlendiren ve erken sinyaller sunan bir araç olarak önemli rol oynayabileceğini bildirdi.
Araştırma: Yanardağlar patlamadan önce ağaçlar sinyal veriyor
NASA, volkanların yaydığı karbondioksitin patlamadan önce çevresindeki ağaçları yeşerttiğini tespit etti.
Yeni bir araştırmaya göre, yükselen magma nedeniyle salınan karbondioksit gazı, çevredeki ağaçların yapraklarını daha yeşil ve canlı hale getiriyor.
Bu değişiklikler artık NASA uyduları tarafından uzaydan izlenebiliyor.