Araştırma: 2021'de okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

500 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN BESİN KAYNAĞI TEHLİKEDE

Çalışmanın sonucunda dünyadaki deniz yaşamının dörtte birine ev sahipliği yapan ve 500 milyondan fazla insan için yiyecek sağlayan mercan resiflerinin bozulduğu, bu durumun balık türleri için de zararlı olabileceğinin altı çizildi.

Araştırmada, dünyanın fosil yakıtların yanması, ormansızlaşma ve diğer faaliyetlerden dolayı ısınırken, okyanusların ekstra ısının yükünü aldığı vurgulandı.