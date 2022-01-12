Araştırma: 2021'de okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:49 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:59
İklim değişikliği üzerine yapılan yeni bir araştırmada, 2021 yılında okyanus suyu sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, insan kaynaklı iklim krizinin neden olduğu okyanus ısınmasının art arda altıncı yılda rekor kırdığını söyledi.
Çalışmada, atmosferin sıcaklığının da keskin bir şekilde yükseldiği ancak okyanusların ısınmasıyla karşılaştırıldığında daha düşük olduğu aktarıldı.
Bulgularda 2021 yılında Pasifik'teki suları soğutan periyodik bir iklim özelliği olan La Nina hava olayı nedeniyle dünyadaki tüm okyanusların üstünde yer alan 2 bin metrede ısı rekoru tespit edildiği vurgulandı.
Art arda 6 yıldır okyanuslarda rekor sıcaklıkların kaydedildiği aktarılan çalışma ile ilgili konuşan ABD, Colorado'daki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nde iklim bilimcisi ve araştırmanın ortak yazarı Kevin Trenberth, "Okyanus ısı içeriği küresel olarak durmaksızın artıyor ve bu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi" dedi.
Çalışmanın raporunda, daha sıcak okyanus sularının şiddetli sel riskini artıran fırtınaların, kasırgaların ve aşırı yağışların artmasına yardımcı olduğunun altı çizilirken, ısınan okyanus suyunun genişlediği ve buna bağlantılı olarak yılda yaklaşık 1 ton buzu eriyen Grönland ve Antarktika buz tabakalarının her geçen gün azaldığı aktarıldı.
Bu iki durumun da deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğunun altı çizilirken, okyanusların insan faaliyetleri tarafından yayılan karbondioksitin yaklaşık üçte birini alarak asitleşmelerine neden olduğu vurgulandı.
Çalışmanın sonucunda dünyadaki deniz yaşamının dörtte birine ev sahipliği yapan ve 500 milyondan fazla insan için yiyecek sağlayan mercan resiflerinin bozulduğu, bu durumun balık türleri için de zararlı olabileceğinin altı çizildi.
Araştırmada, dünyanın fosil yakıtların yanması, ormansızlaşma ve diğer faaliyetlerden dolayı ısınırken, okyanusların ekstra ısının yükünü aldığı vurgulandı.
Son 50 yılda üretilen ısının yüzde 90'ından fazlası okyanuslar tarafından emilerek, geçici olarak insanlığın ve diğer karada yaşayan türlerin felaket oluşturabilecek sıcaklıklardan korunmasına yardımcı olduğunun altı çizildi.
Çalışma bulgularında, uzun vadeli okyanus ısınmasının Atlantik ve Güney okyanuslarında en yüksek seviyede olduğu, Kuzey Pasifik'in 1990'dan bu yana “dramatik” bir artışla ısındığı ve Akdeniz'in geçen yıl net bir yüksek sıcaklık rekoru kırdığını belirtiyor.
Çalışmanın ortak yazarlarından John Abraham, ısınma eğiliminin belirgin olduğunu belirtirken, "Okyanus ısılarının verileri iklim değişikliğinin en iyi göstergelerinden biridir" diye ekledi.
Penn State Üniversitesi'nde iklim bilimcisi ve 23 araştırmacıdan bir diğeri olan Michael Mann ise, “Net sıfır emisyona ulaşana kadar bu ısınma devam edecek ve bu yıl yaptığımız gibi okyanus ısı içeriği rekorlarını kırmaya devam edeceğiz” dedi.
Mann, "Okyanusların daha iyi bilinmesi ve anlaşılması, iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin temelidir" diye konuştu.