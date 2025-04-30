Araştırmacılar duyurdu: Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltıyor
Çin Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 2012 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış rastgele kontrollü deneylerin verileri bir araya getirildi. Yapılan araştırmada fiziksel aktivitenin kalp ve sinir hasarı ile beyin sisi gibi etkileri hafiflettiğini ortaya koydu.
Çin Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shengjing Hastanesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 2012 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış rastgele kontrollü deneylerin verileri bir araya getirildi. Araştırma kapsamında 80 bilimsel makaleden elde edilen 485 farklı bulgu analiz edildi.