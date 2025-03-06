Araştırmacılar duyurdu: Yaşlılarda uykusuzluğu bitirecek egzersiz

Yeni bir araştırma, yaşlı insanlarda uykusuzluğu önlemek için yeni bir yaklaşımı ortaya koydu: Ağırlık kaldırmak. Uyku uzmanlarına göre, dambıl ve halter gibi kas geliştirme veya direnç tarzı antrenmanlar, kişinin uykuya dalma yeteneğini büyük ölçüde artırabilir.



Yaşlılar için tempolu yürüyüş veya pilates gibi daha geleneksel egzersiz biçimlerinin de faydalı olduğu, ancak ağırlık kaldırma kadar etkili olmadığı bulundu.



İlk olarak Family Medicine and Community Health Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, uykusuzluğun yaşlı popülasyonda daha yaygın olduğu ve 'yaşla birlikte uyku kalitesinin azaldığı' ele alındı.





