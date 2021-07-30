Araştırmacılar yıllarca korkudan giremedi: Mağaradaki on binlerce insan ve hayvan kemiğinin gizemi çözüldü

KEMİKLER NEREDEYSE 7 BİN YAŞINDA

Öte yandan, araştırmacılar içinde bulunan büyük miktarda kemik nedeniyle 'Kurt İni' olarak adlandırdıkları bir odayı da araştırdı. Mağaranın içindeki on binlerce kemikten toplam bin 917 kemik parçası ve diş toplandı. Bunlardan bin 73'ü belirli bir iskelet unsuruyla tanımlanabildi.

Radyokarbon tarihlemesinin ardından kemiklerin yaklaşık 6 bin 839 yaşında olduğu görüldü.

Max Planck İnsan Tarihi Çalışmaları Enstitüsü'nde zooarkeolog ve çalışmanın yazarlarından Mathew Stewart, "Alanda üzerlerinde kemirme izleri olan belki beş ya da altı insan kafatası bulduk. Ama vücutların geri kalan parçalarına ulaşamadık” dedi.