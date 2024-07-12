Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü
İngiltere'de BBC'nin at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızı evlerinde tatar yayı olarak da bilinen arbaletle ağır yaralı halde bulundu. Ağır yaralı bulunan üç kadından hiçbiri kurtarılamadı. Cinayeti gerçekleştiren Kyle Clifford isimli eski sevgili yaralı olarak bulundu. Clifford’un intikam cinayetini planladığı ve üç kadını da öldürmeden önce uzun süre işkence ettiği belirtiliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen cinayet ülkeyi sarstı.
BBC'nin at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızını evlerinde tatar yayı olarak da bilinen arbaletle ağır yaralı halde buldu.
Arbaletle katledilen kadınlar, evden gelen çığlıklar üzerine komşuların polisi araması üzerine bulundu.