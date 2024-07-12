Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü

İngiltere'de BBC'nin at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızı evlerinde tatar yayı olarak da bilinen arbaletle ağır yaralı halde bulundu. Ağır yaralı bulunan üç kadından hiçbiri kurtarılamadı. Cinayeti gerçekleştiren Kyle Clifford isimli eski sevgili yaralı olarak bulundu. Clifford’un intikam cinayetini planladığı ve üç kadını da öldürmeden önce uzun süre işkence ettiği belirtiliyor.

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen cinayet ülkeyi sarstı.

BBC'nin at yarışı yorumcusu John Hunt'ın eşi ve iki kızını evlerinde tatar yayı olarak da bilinen arbaletle ağır yaralı halde buldu.

Arbaletle katledilen kadınlar, evden gelen çığlıklar üzerine komşuların polisi araması üzerine bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 2

Yaralıların John Hunt’ın 61 yaşındaki eşi Carol Hunt ile çiftin üç kızından ikisi olan 25 yaşındaki Louise ve 28 yaşındaki Hannah oldukları tespit edildi. Ağır yaralı bulunan üç kadından hiçbiri kurtarılamadı.

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 3

ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

Cinayetin şüphelisinin 26 yaşındaki eski asker Kyle Clifford olduğu belirlendi. Polis, saldırıların muhtemelen önceden planlanmış olduğuna inanıyor.

Kızlardan biriyle yakın zamanda biten bir ilişkisi olduğu öğrenilen adamın, salı günü öğle saatlerinde bazı eşyalarını toplama bahanesiyle elinde yay ile eve gittiği öğrenildi.

Clifford’un intikam cinayetini planladığı ve üç kadını da öldürmeden önce uzun süre işkence ettiği belirtiliyor.

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 4

22 SAAT SONRA BULUNDU

Cinayet şüphelisi adam, Kuzey Londra'daki bir mezarlıkta 22 saat sonra kendisine verdiği ağır yaralarla bulundu.

Polis, yaptıkları incelemede bir arbaletin bulunduğunu ve tek şüphelileri olan Kyle Clifford'un hastanede yattığını söyledi.

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 5

CİNAYET SİLAHI OLARAK ARBALET

Cinayetin ardından ülkede arbalet bulundurma yasaları tartışma konusu oldu. Bu silahı edinmenin suç olması ve zorlaştırılması için insan hakları örgütleri çağrıda bulundu.

2021 itibarıyla ülkede dört yıllık süre zarfında bu silahla bin 310’dan fazla suç işlenmişti.

Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü - 6
DAHA FAZLA GÖSTER