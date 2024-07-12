Arbalet katliamı! BBC yorumcusunun eşi ve 2 kızı öldürüldü

ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

Cinayetin şüphelisinin 26 yaşındaki eski asker Kyle Clifford olduğu belirlendi. Polis, saldırıların muhtemelen önceden planlanmış olduğuna inanıyor.

Kızlardan biriyle yakın zamanda biten bir ilişkisi olduğu öğrenilen adamın, salı günü öğle saatlerinde bazı eşyalarını toplama bahanesiyle elinde yay ile eve gittiği öğrenildi.

Clifford’un intikam cinayetini planladığı ve üç kadını da öldürmeden önce uzun süre işkence ettiği belirtiliyor.