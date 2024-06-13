Arjantin sokakları yine karıştı: Milei'nin yeni ekonomik reform paketi protesto edildi
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomik reform paketi protesto edildi. Polis, taş ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı faz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Milei'nin sunduğu tasarı kongredeki oturum sonunda yapılan oylamada genel hatlarıyla kabul edildi.
Arjantin'de, Javier Milei hükümetinin çıkartmak istediği kapsamlı "Ekonomik Reform Paketi" binlerce kişi tarafından protesto edildi.