Arjantin'de eski başkan dolandırıcılıkla suçlandı, sokaklar karıştı

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 28.08.2022 - 03:06 | Son Güncelleme : 28.08.2022 - 03:14
Arjantin'de devleti dolandırmakla suçlanan ve 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e destek gösterileri düzenlendi.
Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin merkezi Fernandez de Kirchner'in başkent Buenos Aires'in Recoleta Mahallesindeki evinin önü oldu.
Göstericiler, eski Cumhurbaşkanı'na destek için öğlen saatlerinden itibaren evinin çevresindeki sokakları doldurmaya başladı.
Fernandez de Kirchner'ın destekçilerinin, polisin evin yakınına kurduğu demir çitleri devirmesiyle polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazıyla ve su sıkarak müdahale etti.
Kısa süren çatışmanın ardından polisin koyduğu demir çitler kaldırıldı ve güvenlik güçleri geri çekildi.
Hükümete yakın kesimler, çıkan arbede dolayısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta'yı eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından, "Vatandaşların kendilerini özgür ve demokratikçe ifade ettikleri kitlesel bir gösteri karşısında Şehir Hükümeti'nin yol açtığı kurumsal şiddeti en güçlü şekilde reddediyorum." ifadesini kullandı.
Fernandez de Kirchner muhalifi Larreta, demir çitlerin günlerdir devam eden gösteriler nedeniyle rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine koyulduğunu açıklamıştı.
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, hakkında görülen yolsuzluk davasında 12 yıl hapsi ile ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep ediliyor.
Fernandez de Kirchner'ın ülkeyi yönettiği 2003-2015 yıllarında Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği dava Buenos Aires 5 numaralı Federal Sözlü Mahkeme'de (TOF 2) görüldü.
Savcı Diego Luciani, "yasa dışı bir örgütün lideri" olmak ve kamu mallarını yolsuzlukla yönetmekle suçladığı Fernandez de Kirchner ile onun cumhurbaşkanlığı döneminde birçok kamu ihalesi alan ve daha önce yolsuzluktan suçlu bulunan iş adamı Lazaro Baez için 12, eski Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio De Vido, eski Bayındırlık Sekreteri Jose Francisco Lopez ve Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti için 10'ar yıl hapis cezası istedi.
Eski Cumhurbaşkanı'nın kamu görevlerinden ömür boyu men edilmesini isteyen Luciani, ayrıca, 12 sanıktan yolsuzlukla elde edildiği gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar dolar müsadere edilmesini talep etti.
Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Fernandez de Kirchner da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın genişletilmesi talebinin reddedilişine dikkati çekerek, "Anayasa mahkemesi değil, basın-yargı mangası önünde" olduğunu ifade etti.