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Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu!

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Devlet Başkanı Javier Milei’nin bütçe ve kemer sıkma politikaları protesto ediliyor. Sokaklara dökülen binlerce emekli ve futbol taraftarı, polise taş, havai fişek ve ses bombası ile saldırdı. Çatışmalara katlan çoğu kişinin futbol forması giymesi dikkat çekti.

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu! - 1

ŞİDDET OLAYLARINA SAHNE OLDU

Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei’nin bütçe politikası protesto edildi.

Başkent Buenos Aires’te düzenlenen gösteriye katılan binlerce emekli ve futbol taraftarı Milei’nin bütçe kesintisi ve kemer sıkma politikalarına tepki gösterirken, protesto şiddet olaylarına sahne oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu! - 2

EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI, 100 KİŞİ TUTUKLANDI

Arjantin polisi, kendilerine taş, havai fişek ve ses bombası ile saldıran göstericileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

Polis, çıkan çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını, 100'den fazla kişinin de tutuklandığını söyledi.

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu! - 3

FUTBOL TARAFLARLARI DAMGA VURDU

Çatışmalara katlan çoğu kişinin futbol forması giydiği dikkat çekerken, devriye arabası ve çöp kutularını ateşe veren kalabalık, "Milei, çöp, sen diktatörsün!" sloganları attı.

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu! - 4

POLİS KORDON OLUŞTURDU

Polis, ellerinde bayraklarla, emeklileri destekleyen tezahüratlar yaparak Kongre binasına doğru ilerleyen kalabalık Boca Juniors taraftarını engellemek için kordon oluşturdu.

Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu! - 5

ARJANTİN'DE EMEKLİ RPOTESTOLARI

Arjantin’de emeklilerin yaklaşık yüzde 60'ı, ayda yaklaşık 340 dolara denk gelen asgari tutarı alırken, geçen yıl Milei, emekli maaşlarını enflasyonun altında da olsa artıracak bir yasayı veto etmişti.

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