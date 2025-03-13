Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu!
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Devlet Başkanı Javier Milei’nin bütçe ve kemer sıkma politikaları protesto ediliyor. Sokaklara dökülen binlerce emekli ve futbol taraftarı, polise taş, havai fişek ve ses bombası ile saldırdı. Çatışmalara katlan çoğu kişinin futbol forması giymesi dikkat çekti.
ŞİDDET OLAYLARINA SAHNE OLDU
Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei’nin bütçe politikası protesto edildi.
Başkent Buenos Aires’te düzenlenen gösteriye katılan binlerce emekli ve futbol taraftarı Milei’nin bütçe kesintisi ve kemer sıkma politikalarına tepki gösterirken, protesto şiddet olaylarına sahne oldu.