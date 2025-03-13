Arjantin'de hükümet karşıtı protesto: Futbol taraftarları damga vurdu!

EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI, 100 KİŞİ TUTUKLANDI

Arjantin polisi, kendilerine taş, havai fişek ve ses bombası ile saldıran göstericileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

Polis, çıkan çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını, 100'den fazla kişinin de tutuklandığını söyledi.