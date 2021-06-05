Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor

Arjantin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka ve can kayıplarının sayısı her geçen gün artıyor. İkinci dalganın yaşandığı ülkede sağlık sistemi alarm veriyor.

NTV Haber 05.06.2021 - 10:39

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında, dünya genelinde kişi başına bir günde kaydedilen vaka sayısı sıralamasında üçüncü olan Arjantin'de sağlık sistemi alarm veriyor.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 2
Virüse bağlı 80 bin can kaybının yaşandığı ülkede, can kaybı her geçen gün artıyor.
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 3

Ülkede şubat ayı ortasında başlayan ikinci dalganın şiddetlenmesi nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin neredeyse hepsi dolmuş durumda.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 4

Ülkede aşılama çalışmasının da oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 5

Doktorlar, yaşanan bu durum nedeniyle önümüzdeki bir kaç ay daha enfekte oranlarının düşmesini beklemiyor.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 6

Ülkede konuya ilişkin yapılan açıklamada, salgının yoğunluğunun yılın ikinci yarısında azalabileceği, ancak yine de nüfusun önemli bir yüzdesine ikinci doz aşı yapılana kadar yüksek vaka sayılarının beklendiği dile getirildi.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 7

SEÇİM ERTELENDİ

Arjantin'de ağustos ayında yapılması planlanan parlamento ön seçimleri vaka artışı nedeniyle ekim ayına ertelendi.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 8

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Son olarak Buenos Aires'te virüs önlemleri 3 hafta uzatılmış, akşam 8 sabah 6 arası uygulanan gece sokağa çıkma yasağının  devam etmesine karar verilmişti.

Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 9
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 10
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 11
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 12
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 13
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 14
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 15
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 16
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 17
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 18
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 19
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 20
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 21
Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor - 22

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