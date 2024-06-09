Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu

Arjantin, dünya pizza yarışmasına ev sahipliği yaptı. yarışmanın özellikle akrobatik serbest stil bölümü ilgi topladı.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 1

Arjantin'de Dünya Pizza yarışması düzenlendi.

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Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 2

Yarışmada pizza yapımı akrobasiyle birleşti, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 3

Başkent Buenos Aires'te düzenlenen yarışmaya İtalya, Ekvador, Peru ve Senegal'in aralarında bulunduğu 14 ülkeden katılım oldu.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 4

174 pizza şefi hünerlerini sergiledi

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 5

Şampiyonada Akrobatik serbest stil ve gurme pizza gibi kategoriler vardı.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 6

üç gün süren yarışmanın en ilgi gören kısmı akrobatik serbest stil oldu.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 7

Yarışmacılar, havaya attıkları pizza hamurlarıyla becerilerini gösterdi.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 8

Birinciliği arjantinli pizza şefi maximiliano mieres kazandı. çok mutlu olduğunu söyleyen şef "Uzun yıllardır antreman yapıyordum. sonunda podyuma çıkıp birinci sırayı alabildim" diye konuştu.

Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu - 9

Yarışmanın 30 jurisi arasında şeflerin yanısıra tanınmış gurme ve gazeteciler de vardı.

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