Arjantin'de şefler yarıştı: Pizza yapımı akrobasi ile buluştu
Arjantin, dünya pizza yarışmasına ev sahipliği yaptı. yarışmanın özellikle akrobatik serbest stil bölümü ilgi topladı.
Arjantin'de Dünya Pizza yarışması düzenlendi.
Arjantin'de Dünya Pizza yarışması düzenlendi.
Yarışmada pizza yapımı akrobasiyle birleşti, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Başkent Buenos Aires'te düzenlenen yarışmaya İtalya, Ekvador, Peru ve Senegal'in aralarında bulunduğu 14 ülkeden katılım oldu.
174 pizza şefi hünerlerini sergiledi
Şampiyonada Akrobatik serbest stil ve gurme pizza gibi kategoriler vardı.
üç gün süren yarışmanın en ilgi gören kısmı akrobatik serbest stil oldu.
Yarışmacılar, havaya attıkları pizza hamurlarıyla becerilerini gösterdi.
Birinciliği arjantinli pizza şefi maximiliano mieres kazandı. çok mutlu olduğunu söyleyen şef "Uzun yıllardır antreman yapıyordum. sonunda podyuma çıkıp birinci sırayı alabildim" diye konuştu.
Yarışmanın 30 jurisi arasında şeflerin yanısıra tanınmış gurme ve gazeteciler de vardı.