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Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Arjantin'de şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 1

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 2

Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi.

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 3

Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 4

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 5

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

Arjantin'de sel: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - 6

Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.

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