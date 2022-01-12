Arjantin'de sıcaklıklar rekor kırdı: Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.01.2022 - 12:45 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 12:48
Arjantin'de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı ve ülke genelinde bir ilk yaşandı. Aşırı sıcaklıkların elektrik şebeklerine zarar vermesi nedeniyle yüz binlerce kişi eletriksiz kaldı.
Klimalarını ve vantilatörlerini çalıştıramayan halk soluğu plajda ve havuzlarda aldı.
Reuters’a konuşan ve çocukları için serinleyebilecekleri bir yer arayan 42 yaşındaki Jose Casabal, "Eve geldim. Elektrik yoktu. Ev bir fırın gibi sımsıcaktı. Ben de onları havuzda yüzmeleri için büyük annelerinin evine götürdüm” dedi.
Bununla birlikte, La Nina fenomenin yönlendirdiği kuru sıcak havanın ekinleri vurduğu Arjantin'deki sıcaklıklar ile ülke, dünyanın en sıcak yeri haline geldi.
İspanyolca'da "küçük kız" anlamına gelen La Nina hava olayı Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük ölçekli soğumasına neden oluyor. Bu durum, küresel isıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkili bir rol oynuyor.
La Nina ien güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında bulunan ülkelerde neden oluyor. Bu nedenle kış aylarındaki sıcaklıklar, Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerden normalden daha sıcak ve Kuzey Amerika kıtasında ise k normalden daha serin seyrediyor.
Tigre kentinde yaşayan 34 yaşındaki Gustavo Barrios, ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken, "Sabahın erken saatlerinde bile hava çok sıcaktı, yaklaşık 31 dereceydi. Gerçekten dayanılmaz bir durum” diye konuştu.
Bununla birlikte, yerel liderler, halkı Güneş’in altında durmaktan kaçınmaları, hafif giysiler giymeleri ve susuz kalmamaları konusunda uyardı. Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio Rodriguez Larreta, "Bugünlerde çok dikkatli olmalıyız" dedi.
Meteorolog Lucas Berengua, sıcak hava dalgasının olağandışı olduğunu söyledi:
"Arjantin’de olağanüstü özelliklere sahip bir ısı dalgası etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde tarihi rekorlar görebiliriz” dedi.
Öte yandan, bazı insanlar de yüksek sıcaklıklarda küresel ısınmanın rolünü sorguladı. Arjantin’de son yıllarda Parana Nehri deltası çevresinde çok sayıda yangın çıktı. Nehirdeki su seviyesi 80 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bölgede yaşayan 59 yaşındaki mimar Marta Lorusso, "Ben burada doğdum. Sıcaklığın yıllar içinde nasıl değiştiğini gördüm. Bu duruma alışkın değiliz. Alçak basınç beni gerçekten zorluyor, buna dayanamıyorum. Litrelerce su içiyorum ve elimden geleni yapıyorum. Üstelik hepsinden öte, elektriksiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek verdiği mücadelenin zorluğuna dikkat çekti.