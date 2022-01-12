Arjantin'de sıcaklıklar rekor kırdı: Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

"EVİM BİR FIRIN GİBİ SICAKTI"

Reuters’a konuşan ve çocukları için serinleyebilecekleri bir yer arayan 42 yaşındaki Jose Casabal, "Eve geldim. Elektrik yoktu. Ev bir fırın gibi sımsıcaktı. Ben de onları havuzda yüzmeleri için büyük annelerinin evine götürdüm” dedi.