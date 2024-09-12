Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı
Arjantin'de emeklilere zam öngören yasa tasarısının kongreden geçmemesi üzerine sokaklar karıştı. Emeklilerle polis arasında çatışma çıktı. Arjantin'de hükümet, bütçe açığı ve yüksek enflasyonla mücadele için sert kemer sıkma politikaları uygulamaya çalışıyor. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 240'ı buluyor.
Haber: Derya Altay
Arjantin'in başkenti Beuenos Aires'te emekli maaşlarının artırılmasını öngören yasa tasarısı kongreden geçemedi.
Böylece Devlet Başkanı Javier Milei'nin yasa tasarısını veto kararı onaylanmış oldu.
Kararın çıkmasının ardından emeklililerin tepkisi sokaklara taştı.