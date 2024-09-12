Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı

Arjantin'de emeklilere zam öngören yasa tasarısının kongreden geçmemesi üzerine sokaklar karıştı. Emeklilerle polis arasında çatışma çıktı. Arjantin'de hükümet, bütçe açığı ve yüksek enflasyonla mücadele için sert kemer sıkma politikaları uygulamaya çalışıyor. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 240'ı buluyor.

Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 1

Haber: Derya Altay

Arjantin'in başkenti Beuenos Aires'te emekli maaşlarının artırılmasını öngören yasa tasarısı kongreden geçemedi.

Böylece Devlet Başkanı Javier Milei'nin yasa tasarısını veto kararı onaylanmış oldu.

Kararın çıkmasının ardından emeklililerin tepkisi sokaklara taştı.

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Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 2

Kongre önünde protesto gösterisi düzenleyen emekliler ve sendika üyeleri barikatları yıktı. Göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 3

Gazetecilere konuşan protestoculardan biri, "Ben emekliyim para hiçbir şeye yetmiyor. 2 kilo et 2 kilo ekmek alınca maaşım da bitiyor. Politikacılar ayda 10 bin dolar alıyor bu hiç adil değil" ifadelerini kullandı.

Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 4

Devlet Başkanı Javier Milei, emeklilere zam yapılmasının mali dengeye zarar vereceği endişesiyle karşı çıkıyordu.

Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 5

Arjantin'de hükümet, bütçe açığı ve yüksek enflasyonla mücadele için sert kemer sıkma politikaları uygulamaya çalışıyor. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 240'ı buluyor.

Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 6
Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 7
Arjantin'de sokaklar karıştı: Maaş zammı isteyen emekliler polisle çatıştı - 8
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