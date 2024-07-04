Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz"

Reuters görüntüleri protesto sırasında bir arabanın alev aldığını ve dağılan göstericilerin taş ve şişe fırlattığını gösterdi.

IACHR, polisin kimyasal tahriş edici maddeler, coplar, plastik mermiler ve tazyikli su gibi daha az ölümcül silahlarla karşılık verdiğini belirtti.