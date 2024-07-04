Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz"
Amerika kıtasının en üst düzey insan hakları kurumu Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), polisin barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığına dair haberlerin ardından Arjantinli yetkilileri halkın toplanma özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.
ARJANTİN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), Arjantin hükümetine "protesto özgürlüğüne" saygı gösterme uyarısında bulundu.
Kuruluş, polisin barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığına dair haberlerin ardından yetkilileri halkın toplanma özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.