Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz"

Amerika kıtasının en üst düzey insan hakları kurumu Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), polisin barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığına dair haberlerin ardından Arjantinli yetkilileri halkın toplanma özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 1

ARJANTİN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), Arjantin hükümetine "protesto özgürlüğüne" saygı gösterme uyarısında bulundu. 

Kuruluş, polisin barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığına dair haberlerin ardından yetkilileri halkın toplanma özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

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Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 2

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) açıklaması, 12 Haziran'da Arjantin Kongresi önünde Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomik reformlarıyla bağlantılı tartışmalı bir reform tasarısına karşı yapılan gösterilerin ardından geldi.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 3

IACHR, "Arjantin'de barışçıl protestolara katılan gazetecilere ve bireylere karşı orantısız kamu gücü kullanımından ve bu protestolar sırasında özel vatandaşlar tarafından işlenen şiddet eylemlerinden endişe duyuyoruz" dedi.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 4

Reuters görüntüleri protesto sırasında bir arabanın alev aldığını ve dağılan göstericilerin taş ve şişe fırlattığını gösterdi.

IACHR, polisin kimyasal tahriş edici maddeler, coplar, plastik mermiler ve tazyikli su gibi daha az ölümcül silahlarla karşılık verdiğini belirtti.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 5

Hükümet bir açıklama yayınlayarak güvenlik güçlerinin "darbe yapmaya çalışan sopalı, taşlı ve hatta el bombalı teröristleri" geri püskürttüğünü söyledi.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 6

Protestoların ardından 33 kişi kamu düzenini ve anayasal düzeni bozmakla suçlanarak tutuklanmış, ancak 28'i delil yetersizliğinden serbest bırakılmış, beş kişi ise tutuklu kalmıştı.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 7

Uzun süren Kongre tartışmalarının ardından oyuyla eşitliği bozan Milei'nin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel, biri şiddet yanlısı diğeri de "oy verdikleri değişim için acı ve fedakârlıkla bekleyen" iki Arjantinli'ye atıfta bulunarak tasarının geçmesi yönünde oy kullandığını söyledi.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 8

Yatırım teşvikleri, çok sayıda devlet kuruluşunun özelleştirilmesi ve vergi düzenlemelerini içeren geniş kapsamlı yasa, Milei'nin yüzde 300 enflasyon, yüksek borç yükü ve artan yoksullukla birlikte son on yılların en kötü ekonomik kriziyle mücadele planının bir parçası.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 9

IACHR demokratik toplumlarda barışçıl protestoların öneminin altını çiziyor.

Kamu gücünün protestolara karşı yalnızca son çare olarak ve yasal, gerekli ve orantılı koşullar altında kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 10
Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 11
Arjantin'e protesto özgürlüğü uyarısı: "Orantısız polis müdahalesinden endişeliyiz" - 12
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