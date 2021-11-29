Arjantin'in 2 bin 600 yaşından büyük ağacı "El Alerce Abuelo" çağlara meydan okuyor

Eliçabe, "Bu ulusal park, karaçamları korumak için kuruldu. Burada gördüğünüz örnek 2 bin 600 yaşında, hala yeşil, hayatta ve büyümeye devam ediyor. Bu parkta 4 bin yaşına varan farklı karaçam ağaçları da var. Ayrıca, 'Alerce' dünyanın en uzun yaşayan ikinci ağaç türü olarak kabul ediliyor" dedi.