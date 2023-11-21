Arjantin'in tartışmalı vaatlerde bulunan yeni Devlet Başkanı Javier Milei: Merkez Bankası'nı kapatacağım, kamu harcamalarını keseceğim

"BANA GÖRE EVLİLİK KORKUNÇ BİR ŞEYDİR"

Bekar ve çocuk sahibi olmayan Milei, evliliğin "mantıksız" ve "özgürlüğe vurulmuş darbe" olduğunu savundu. Milei ayrıca, ilişkiler konusunda canlı yayında tartıştığı bir kadın konuğa "belden aşağı" sözlerle yüklendi ve öfkeyle üzerine yürüdü.



Yaklaşık 5 yıl önce katıldığı bir televizyon programında, "Bana göre evlilik korkunç bir şeydir." diyen Milei, kendine özgü tarzı ve sıra dışı bakış açılarıyla dikkatleri üzerine çekti.



Milei, bir röportajında ailesi hakkında sorun soran muhabire, "Annem savaşçı ve güçlüydü, kötülükten yoksun bir insandı. Yıllar sonra bir adamla evlendi, benim için çok önemliydi zira üniversite yıllarım çok karmaşık geçti. Beni çok bunalttılar ve açıkçası ebeveynlerimle hiç konuşmazdım." yanıtını verdi.