Arjantin'in tartışmalı vaatlerde bulunan yeni Devlet Başkanı Javier Milei: Merkez Bankası'nı kapatacağım, kamu harcamalarını keseceğim
Arjantin'de, 19 Kasım seçimlerini açık ara kazanan Javier Milei, kampanyası süresince ülke tarihinde görülmemiş vaatlerde bulunması ve geçmiş yıllardaki aykırı çıkışlarıyla tartışmalı siyasi bir figüre dönüştü. Bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunan Milei, kendisini liberteryen ve anarko-kapitalist olarak tanımlıyor. Milei, kampanyasında, seçimleri kazandığı taktirde kamu harcamalarını kökünden keseceğini ifade ettikten sonra halkın arasına elektrikli testere ile çıktı.
Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten "aşırı sağcı" görüşleriyle adlandırılsa da kendisini "liberteryen" ve "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunuyor.