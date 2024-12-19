Arka bahçenizde tarih yatıyor olabilir: ABD'li adam nesli tükenmiş hayvan fosili buldu!
New York'un Orange County bölgesinde Scotchtown kasabasında bir evin bahçesinde yapılan keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Bahçe sahibi, toprak altındaki devasa dişleri fark ettikten sonra kazı yaparak, tamamlanmış bir mastodon çenesi ve diğer kemik parçalarını gün yüzüne çıkardı.
New York'un Orange County bölgesindeki Scotchtown kasabasında, bir adamın arka bahçesinde yaptığı kazı, nesli tükenmiş mastodonlara ait önemli fosillerin keşfine yol açarak bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.