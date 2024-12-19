Arka bahçenizde tarih yatıyor olabilir: ABD'li adam nesli tükenmiş hayvan fosili buldu!

Ekip, fosillerin yaşını belirlemek ve mastodonların diyetleri ile yaşam alanları hakkında bilgi edinmek için analizler yapmaya başladı. Karbon tarihleme yöntemleriyle fosillerin ne kadar süredir toprak altında olduğu da belirlenecek.

New York Eyalet Müzesi'nden Buzul Çağı Hayvanları Küratörü Robert Feranec, bu keşfin eyaletin zengin paleontolojik geçmişine katkı sağladığını belirterek, "Bu mastodon çenesi, bu muhteşem türün ekolojisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Buzul Çağı ekosistemlerini anlamamızı geliştirecek," dedi.