Arka bahçenizde tarih yatıyor olabilir: ABD'li adam nesli tükenmiş hayvan fosili buldu!

Geç Pleistosen'de, mastodonlar dahil olmak üzere yaklaşık 35 tür megafauna yok oldu. Bu fosiller, hem insanlığın Kuzey Amerika'ya ilk göç yollarını hem de bu türlerin yok oluşundaki rolünü anlamak için kritik veriler sunuyor.

New York Eyalet Müzesi yetkilileri, bu keşfin eyaletin tarihine dair daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti. Feranec, "Her keşif, New York'un tam hikayesini bir araya getirme yolunda bir adım daha atmamıza yardımcı oluyor," şeklinde konuştu.