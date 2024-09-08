Arkadaşları Ayşenur Eygi'yi anlattı: Son sözleri "Gerginim ama korkmuyorum" oldu
Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi arkadaşları anlattı. Nilan Aydın, Eygi'nin protestoların yanı sıra birçok çok kez Filistin için maddi yardımda bulunduğunu belirtti. Eygi'yi "cesur" biri olarak tanımlayan Saif Sharabati ise kendisiyle ölümünden birkaç saat önce konuştuğunu söyleyerek, "Nablus'ta Filistinlilere destek vermek için düzenlenen gösterilere gitmek için hazırlanıyordu. Bana gergin olduğunu ancak iyi hissettiğini ve korkmadığını söyledi" dedi. Amcası da Eygi için "Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gidiyordu" ifadesini kullandı.
Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Ortadoğu dillerinde çift dal yapan Ayşenur Ezgi Eygi, cuma günü Batı Şeria'da İsral askerleri tarafından öldürüldü.
Eygi, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılmıştı.
Arkadaşları Nilan Aydın ve Saif Sharabati, Eygi'yi anlattı.