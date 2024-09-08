Arkadaşları Ayşenur Eygi'yi anlattı: Son sözleri "Gerginim ama korkmuyorum" oldu

"YAPACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Nilan Aydın, arkadaşı Eygi'nin "yürekli bir insan" olduğunu belirterek, sene boyunca akademik problemlerinde kendisine yardımcı ve destek olduğunu söyledi.

Gazze'de olaylar başladığı zaman bu konu hakkında birbirlerine endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aydın, "Ona ne kadar üzüldüğümden bahsettim ve o da bana ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olduğunu söyledi" dedi.

Kendisinin de zaman zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protestolara katıldığını, arkadaşı Eygi'nin de bu protestolarda bulunduğunu ve çok kez Filistin için maddi yardımda bulunduğunu belirtti.

Aydın, "Bana oraya kadar gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim" diye konuştu.