Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu"

OKULDA ZORBALIĞA UĞRUYORDU

Liseden arkadaşları 21 yaşındaki suikastçi Thomas Mathew Crooks'u anlattı. Yalnız vakit geçirmeyi seven Crooks'un okulda zorbalığa uğradığı ve alay konusu olduğu belirtildi.

Arkadaşları genç çocuğun öğlen yemeklerinde tek başına oturduğunu ve yalnız başına yemek yediğini aktardı.

"DIŞLANMIŞ BİRİYDİ"

Aynı liseye gittiği arkadaşlarından biri Crooks ve okulda yaşadığı zorbalık hakkında, "Dışlanmış biriydi ve çocukların bu tarz dışlanmış karakterleri gördüğünde onlara nasıl davrandığını bilirsiniz. Onun alay edilecek biri olduğunu düşünüp hedef alırlar. Gerçekten üzücü, onu böyle bir şeyi yapmaya iten şeyin okulda yaşadıkları olduğunu söylemek istemem ama tabi bunun da bir etkisi olup olmadığını asla bilemezsiniz" diye konuştu.