Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu"
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. 20 yaşındaki saldırganın içine kapanık biri olduğu, okulda zorbalığa maruz kaldığı öğrenildi. Arkadaşları genç çocuğun öğlen yemeklerinde tek başına oturduğunu ve yalnız başına yemek yediğini aktardı.
KILPAYI KURTULDU
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde kendisine yönelik silahlı saldırıdan sadece sağ kulağından yara alarak mucizevi şekilde kurtulmayı başardı.
Saldırının ardından ABD ve dünya basını suikast girişiminin ayrıntıları ve o gün yaşananlara odaklanmış durumda.