Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. 20 yaşındaki saldırganın içine kapanık biri olduğu, okulda zorbalığa maruz kaldığı öğrenildi. Arkadaşları genç çocuğun öğlen yemeklerinde tek başına oturduğunu ve yalnız başına yemek yediğini aktardı.

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 1

KILPAYI KURTULDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde kendisine yönelik silahlı saldırıdan sadece sağ kulağından yara alarak mucizevi şekilde kurtulmayı başardı.

Saldırının ardından ABD ve dünya basını suikast girişiminin ayrıntıları ve o gün yaşananlara odaklanmış durumda.

DÜNYA HABERLERİ

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 2

OKULDA ZORBALIĞA UĞRUYORDU

Liseden arkadaşları 21 yaşındaki suikastçi Thomas Mathew Crooks'u anlattı. Yalnız vakit geçirmeyi seven Crooks'un okulda zorbalığa uğradığı ve alay konusu olduğu belirtildi.

Arkadaşları genç çocuğun öğlen yemeklerinde tek başına oturduğunu ve yalnız başına yemek yediğini aktardı.

"DIŞLANMIŞ BİRİYDİ"

Aynı liseye gittiği arkadaşlarından biri Crooks ve okulda yaşadığı zorbalık hakkında, "Dışlanmış biriydi ve çocukların bu tarz dışlanmış karakterleri gördüğünde onlara nasıl davrandığını bilirsiniz. Onun alay edilecek biri olduğunu düşünüp hedef alırlar. Gerçekten üzücü, onu böyle bir şeyi yapmaya iten şeyin okulda yaşadıkları olduğunu söylemek istemem ama tabi bunun da bir etkisi olup olmadığını asla bilemezsiniz" diye konuştu.

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 3

KOMŞULARI DA ŞOK OLDU

Yalnız vakit geçirmeyi seven Crooks'un okulda zorbalığa uğradığı ve alay konusu olduğu belirtildi.

Komşuları da Crooks'un yaptığına inanamadıklarını ve kendileri için sürpriz olduğunu söylüyor.

Komşularından biri gazetecilere, "Çok yazık çünkü gerçekten ona neler olduğunu bilmiyoruz. Kötü davranışlara maruz kalmlak ya da zorbalığa uğramak böylesine büyük bir şeye yol açar demek de gerçekten zor" diye konuştu.

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 4

SALDIRININ ARKASINDA BAŞKA NEDEN VAR MI?

Peki Crooks'u Trump'a suikast düzenlemeye iten sebep yalnızca etrafından gördüğü zorbalık mı yoksa başka nedenler de var mı?

Henüz bu sorunun kesin bir cevabı yok.

FBI Crooks'un telefonuna erişim sağladı. Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarında suikast girşiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.

"Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 5

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Kayıtlı bir Cumhuriyetçi parti seçmeni olan Crooks'un Demokratlardan yana bir gruba da bağış yaptığı ortaya çıktı.

FBI'ın soruşturma kapsamında Crooks'un ailesiyle de işbirliği içinde olduğu belirtiliyor.

Suikastçinin şimdiye kadar psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Arkadaşları suikastçıyı anlattı: "Sessiz, yalnız biriydi ve zorbalığa maruz kalıyordu" - 6

TRUMP ANKETLERDE YÜKSELİŞTE

Donald Trump'ın suikast girişiminin ardından anketlerde yükselişte olduğu görüldü.

Anketler özellikle salıncak eyaletler denen ve en büyük çekişmelerin yaşandığı eyaletlerde oy oranlarını Biden karşısında artırarak önde olduğunu ortaya koydu.

Wall Street Journal gazetesi dünyanın en zengin insanlarından SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın da Trump'ın seçim kampanyasına her ay yaklaşık 45 milyon dolarlık yardım yapacağını ileri sürdü.

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