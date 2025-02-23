Arkeologlardan gizemli keşif: Firavunun kayıp mezarı olabilir!

Bu hafta BBC’nin Newshour programına konuşan Dr. Litherland, keşif karşısında büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Litherland, "Bu tür şeylere ulaşmanın duygusu olağanüstü bir şaşkınlık. Beklenmedik bir şeyle karşılaştığınızda, duygusal olarak gerçekten çok sarsıcı oluyor." ifadelerini kullandı.

2. Thutmose, Mısır’ın en büyük firavunlarından biri ve kendi başına hüküm süren nadir kadın firavunlardan biri olarak kabul edilen Kraliçe Hatşepsut’un eşi olarak biliniyor.

2. Thutmose, yaklaşık M.Ö. 1493 ile 1479 yılları arasında hüküm sürdüğüne inanılan Tutankamon’un atalarından biriydi.

Tutankamon’un mezarı, 1922 yılında Britanyalı arkeologlar tarafından bulunmuştu.