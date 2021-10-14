Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 oranında eridi: Bilim insanları yok olacağı tarihi hesapladı

40 YILDA YÜZDE 50 AZALDI

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Arktik’teki yaz deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğünü ortaya koydu.

Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı, ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.