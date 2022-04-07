Arktik deniz buzu son 44 yılın en düşük seviyesinde: Küresel deniz seviyeleri 3 metre yükselebilir

İNSAN FAALİYETLERİNİN ETKİSİ

Bununla birlikte, artan sera gazlarının bu rüzgar modellerini daha olası hale getirdiği biliniyor ve bu nedenle rüzgarlardaki eğilimin kısmen insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Batı Antarktika Buz Levhası çevresindeki okyanus sıcaklıkları, sera gazı emisyonları artarsa, buz erimesi ve küresel deniz seviyeleri için sonuçlarla birlikte muhtemelen yükselmeye devam edecek. Ancak bu bulgular, emisyonların yeterince azaltılması ve bölgedeki rüzgar düzenlerinin stabilize edilmesi durumunda bu eğilimin engellenebileceğini gösterdi.