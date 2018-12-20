Arnavutluk Başbakanı’na yumurta
Anadolu Ajansı, AP
Arnavutluk Meclisi’nde yaşanan gerginlikte Başbakan’a yumurta atıldı.
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Arnavutluk Meclisi’nin oturumunda söz alan Başbakan Başbakan Edi Rama'ya kürsüde konuştuğu sırada ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) milletvekili Endri Hasa yumurta fırlattı.
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Saldırının ardından meclis koruma görevlileri olaya müdahale ederek Rama'yı koruma altına aldı.
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Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, gerginliğin ardından oturuma ara vererek milletvekili Hasa'yı meclis çalışmalarından 10 günlüğüne uzaklaştırma kararı aldı.
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Oturuma, eylülde başlayan meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet partileri PD ve Arnavutluk Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) milletvekilleri katıldı.
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Mecliste, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Eurojust (AB ülkeleri arasında yargı iş birliğini öngören kurum) arasında iş birliği anlaşmasının onaylanmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra bazı yasa tasarıları görüşüldü.
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Öte yandan, ülkedeki devlet üniversitelerinin öğrencileri, eğitim harçlarının düşürülmesi talebiyle yaptıkları protestoya bugün de meclis binası önünde devam etti.
5 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda öğrenciler eğitim harçlarının yarıya düşürülmesinin yanı sıra üniversitelerin idare kurullarında temsil hakkı, yurtlardaki koşulların iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunuyor.