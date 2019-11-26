Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise en az 6 olarak açıklandı.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük NTV'ye depremden etkilenen Türkiye vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Yörük, "“20 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumu iyi. Bölgedeki Türk vatandaşları Tiran'a getirilecek" dedi.
NTV canlı yayınına bağlanan gazeteci Malik Hasa 6,4'lük depremin ardından bir artçı sarsıntının daha yaşandığını aktardı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Depremin ardından AFAD'dan yardım açıklaması geldi.
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve UMKE ekibi ile birlikte, TSK'ya ait bir uçağın bugün bölgeye gideceği açıklandı.
Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Erbaş, NTV canlı yayınında depreme ilişkin soruları yanıtladı. Barış, "Arnavutluk, fayın şehirden uzakta olması yönünden şanslı. 6,4 şiddetine göre az hasar almış" dedi.