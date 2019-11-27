Arnavutluk'ta enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor

Arnavutluk'ta 6,4'lük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gece boyunca kurtarma ekipleri yıkılan binalar altında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı.
Çalışmalar sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.
Evleri depremde zarar gören binlerce kişi geceyi çadırda geçirdi.
Depremden en fazla zarar gören yerlerden biri ülkenin batısındaki sahil kenti Diraç oldu.
Başkent Tiran'da da çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ülkenin kuzeyindeki Thumane bölgesinde depremzedeleri ziyaret etti. Başbakan Rama, kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.
Bir depremzede feryadını şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sahip olduğumuz tek şey evimizdi. Şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum."
Ülkede 6,4'lük depremin ardından 100 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke ise Türkiye oldu.
Bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlarda kalan depremzedelere yardımda bulundu.
Kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için Arnavutluk'a komşu ülkelerle Avrupa Birliği'nden de kurtarma ekipleri olay yerine gönderildi.