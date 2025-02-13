Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı

Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore, 1950'de başlayan Kore Savaşı ve ülkenin bölünmesi nedeniyle ayrılan aileleri bir araya getiren sembol bir mekânı yıktı. Güney Kore hükümeti, bu adımı "insanlık dışı" olarak tanımladı. Kumgang dağındaki duygusal buluşmaların ilki 1985 yılında gerçekleştirilmişti.

Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı - 1

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı ve ülkenin bölünmesi nedeniyle ayrılan ailelerin gözyaşları içinde yeniden bir araya gelmelerine onlarca yıl ev sahipliği yapan bir mekânı yıktığını açıkladı.

Seul hükümeti, bu “insanlık dışı” hareketi kınadığını bildirdi.

Yarımadayı ikiye bölen ve kardeşleri, anne babaları, çocukları ve karı kocaları birbirinden ayıran 1950-53 Kore Savaşı milyonlarca insanı birbirinden ayırdı.

Düşmanlıklar bir barış anlaşması yerine ateşkesle sona erdi ve iki Kore, teknik olarak hala savaş halinde. Tüm doğrudan sivil değişimler de yasaklanmış durumda kaldı.

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Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı - 2

BÖLÜNMENİN İNSANİ MALİYETİ

Kuzey'in Kumgang dağındaki duygusal buluşmalar, Kore yarımadasının bölünmesinin insani maliyetinin yıkıcı olduğunun bir kanıtı.

Ancak toplantılar Koreler arası siyasetin değişkenliklerine maruz kaldı ve genellikle Pyongyang tarafından bir müzakere aracı olarak kullanıldı. Sonuncusu 2018 yılında gerçekleştirildi.

Seul Birleşme Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kumgang Dağı Yeniden Birleşme Merkezi'nin yıkılması, ayrı düşmüş ailelerin samimi isteklerini ayaklar altına alan insanlık dışı bir eylemdir” dedi.

Açıklamada, Güney Kore’nin “bu tür eylemlerin derhal durdurulmasını şiddetle talep ettiği ve büyük üzüntü duyduğu” ifade edildi.

Sözcü, “Kuzey Kore'nin tek taraflı yıkımı hiçbir bahaneyle haklı gösterilemez ve Kuzey Koreli yetkililer bu durumun tüm sorumluluğunu üstlenmelidir” diye ekledi.

Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı - 3

YÜZDE 75'İNİN AİLELERİNDEN HABERİ YOK

1988 yılından bu yana yaklaşık 130 bin Güney Koreli “ayrılmış ailelerini” kaydettirdi.

Resmi verilere göre 2025 yılı itibarıyla bu kişilerden yaklaşık 36 bini hâlâ hayatta.

Yüzde 75’i, akrabalarının hayatta olup olmadıklarını bilmediklerini söylüyor.

Çoğunlukla Kumgang Dağı tatil beldesinde düzenlenen sınır ötesi buluşmalara katılacak kadar şanslı olan bir avuç insan var.

Yeniden birleşme programının fiilen durdurulmasıyla birlikte, ayrılan ailelerin çoğunun, birbirlerini bir daha görme ihtimalleri yok.

Kuzey ve Güney Kore bu türden ilk buluşmayı 1985 yılında gerçekleştirdi, ancak bu buluşmalar 2000 yılına kadar, o yıl yapılan ilk Koreler arası zirvenin ardından düzenli bir etkinlik haline gelmedi.

Bu buluşmalar, ailelerin gözyaşları içinde yeniden bir araya geldikleri ve kısa süren buluşmaların ardından ayrıldıkları duygusal anlara sahne oldu.

Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı - 4

DÜŞMANLIK BÜYÜYOR

İki Kore arasındaki ilişkiler, Kuzey'in geçen yıl Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ederek balistik füze fırlatmasıyla son yılların en düşük noktalarından birine geriledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçtiğimiz yıl Seul'ü “baş düşmanı” ilan etti ve yeniden birleşme hedefinden vazgeçti.

Seul'deki Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olan Lim Eul-chul AFP'ye yaptığı açıklamada “Kim Jong Un, Koreler arası tüm bağları koparma niyetini ilan etti” dedi.

Lim, birleşme merkezinin yıkılmasıyla ilgili olarak “Bunu bu sürecin bir parçası olarak görüyorum” diye ekledi.

Pyongyang ayrıca, aktivistler tarafından kuzeye gönderilen Pyongyang karşıtı propaganda mesajlarına misilleme olarak Güney'i çöp taşıyan balonlarla bombaladı.

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