Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı
Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore, 1950'de başlayan Kore Savaşı ve ülkenin bölünmesi nedeniyle ayrılan aileleri bir araya getiren sembol bir mekânı yıktı. Güney Kore hükümeti, bu adımı "insanlık dışı" olarak tanımladı. Kumgang dağındaki duygusal buluşmaların ilki 1985 yılında gerçekleştirilmişti.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı ve ülkenin bölünmesi nedeniyle ayrılan ailelerin gözyaşları içinde yeniden bir araya gelmelerine onlarca yıl ev sahipliği yapan bir mekânı yıktığını açıkladı.
Seul hükümeti, bu “insanlık dışı” hareketi kınadığını bildirdi.
Yarımadayı ikiye bölen ve kardeşleri, anne babaları, çocukları ve karı kocaları birbirinden ayıran 1950-53 Kore Savaşı milyonlarca insanı birbirinden ayırdı.
Düşmanlıklar bir barış anlaşması yerine ateşkesle sona erdi ve iki Kore, teknik olarak hala savaş halinde. Tüm doğrudan sivil değişimler de yasaklanmış durumda kaldı.