Artık kavuşamayacaklar: Kim Jong Un, Kore Savaşı’nın gözü yaşlı sembolünü yıktı

YÜZDE 75'İNİN AİLELERİNDEN HABERİ YOK

1988 yılından bu yana yaklaşık 130 bin Güney Koreli “ayrılmış ailelerini” kaydettirdi.

Resmi verilere göre 2025 yılı itibarıyla bu kişilerden yaklaşık 36 bini hâlâ hayatta.

Yüzde 75’i, akrabalarının hayatta olup olmadıklarını bilmediklerini söylüyor.

Çoğunlukla Kumgang Dağı tatil beldesinde düzenlenen sınır ötesi buluşmalara katılacak kadar şanslı olan bir avuç insan var.

Yeniden birleşme programının fiilen durdurulmasıyla birlikte, ayrılan ailelerin çoğunun, birbirlerini bir daha görme ihtimalleri yok.

Kuzey ve Güney Kore bu türden ilk buluşmayı 1985 yılında gerçekleştirdi, ancak bu buluşmalar 2000 yılına kadar, o yıl yapılan ilk Koreler arası zirvenin ardından düzenli bir etkinlik haline gelmedi.

Bu buluşmalar, ailelerin gözyaşları içinde yeniden bir araya geldikleri ve kısa süren buluşmaların ardından ayrıldıkları duygusal anlara sahne oldu.