Aşı karşıtı doktorlar Covid-19’a yakalandı! FDA'nın uyardığı ilaçla pek çok kişi tedavi edildi

Bununla birlikte, konferansın organizatörü Dr. John Littell, Boros ve diğer altı doktorun 'konferanstan sonraki günlerde' hastalandığını söyledi. Etkinliğe yaklaşık 900 kişi katıldı. Littell'e göre iki gün sonra Dr. Boros Covid-19’a yakalandı. Boros'un çok hasta olduğunu ve kendisini evinde tedavi ettiğini söyledi.