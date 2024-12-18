Asimetrik yüzüyle dikkat çekiyordu: Picasso eserlerine benzetildi

ANNESİ TARAFINDAN ISIRILMIŞ

Brodie'nin sahibi sosyal medyadaki ilgi konusunda yaptığı açıklamada, “Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu sevimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ona olan sevgimizi pekiştiriyor. O, sadece görünüşüyle değil, kişiliğiyle de özel.” dedi.

Sahibi, Brodie'nin yavruyken annesi tarafından ısırılarak yüzünün şeklinin değiştiğini ifade etti.