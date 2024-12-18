Asimetrik yüzüyle dikkat çekiyordu: Picasso eserlerine benzetildi
ABD’de yüzünün asimetrik şekliye dikkat çeken Brodie isimli köpek, sosyal medyada Pablo Picasso’nun eserlerine benzetildi. Sahibi, Brodie'nin yavruyken annesi tarafından ısırıldığı için yüzünün şeklinin değiştiğini ifade etti.
"TABLODAN FIRLAMIŞ GİBİ"
ABD’nin New York eyaletinde yaşayan Brodie isimli köpek, sosyal medyada asimetrik yüz hatları nedeniyle ilgi çekti.
Birçok kullanıcı, köpeğin yüzündeki asimetriyi, Pablo Picasso’nun eserlerine benzeterek, "Picasso’nun tablosundan fırlamış bir figür" olarak adlandırdı.