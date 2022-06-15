Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar

Güney Amerika ülkesi Şili’de son 13 yıldır ölümcül bir kuraklık yaşanıyor. Daha yüksek hava sıcaklıkları, bir zamanlar ilkbahar ve yaz için önemli su kaynağı olan And Dağları'ndaki karın hızla erimesine neden oldu. Bu durum ise ülkenin baraj göllerine ve nehirlerine gelen suyu neredeyse yok etti.