Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar

Şili'nin yağış seviyeleri, 13 yıllık tarihi bir kuraklık sırasında rekor seviyelerde geriledi. Ülkenin merkezindeki Penuelas baraj gölü, 20 yıl öncesine kadar Valparaiso kenti için ana su kaynağıyken, küçük bir su birikintisine dönüştü. 38 bin olimpik yüzme havuzuna yetecek kadar su tutan göl yatağı artık balık iskeletleri ve su arayan bir deri bir kemik çaresiz hayvanlarla doldu. İşte halkın su için Tanrı'ya yalvardığı bölgeden küresel ısınmanın ölümcül gerçekliğini ortaya koyan fotoğraflar...

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 15.06.2022 - 11:31

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 1

Güney Amerika ülkesi ’de son 13 yıldır ölümcül bir kuraklık yaşanıyor.  Daha yüksek hava sıcaklıkları, bir zamanlar ilkbahar ve yaz için önemli su kaynağı olan And Dağları'ndaki karın hızla erimesine neden oldu. Bu durum ise ülkenin baraj göllerine ve nehirlerine gelen suyu neredeyse yok etti.

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 2

Bununla birlikte kuraklık, dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de  maden üretimini de vurdu. Liityum üretimi için su kullanımı konusunda büyük krizler yaşandı.

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 3

"BİZE SU GÖNDERMESİ İÇİN TANRI'YA YALVARIYORUZ"

Penuelas baraj gölünün yakınında yaşayan 54 yaşındaki Amanda Carrasco, "Bize su göndermesi için Tanrı'ya yalvarıyoruz. Eskiden burada  pejerrey (yerli bir balık türü)  balıklarını avlardık.  Hiç böylesini  görmemiştim. Daha önce daha az su vardı ama şimdiki gibi değil” diye konuştu.

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 4

"TARİHİN EN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Valparaiso'ya su sağlayan şirket ESVAL'in genel müdürü Jose Luis Murillo ise baraj gölündeki su miktarının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu açıkladı.

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 5

Murillo, "Temelde sahip olduğumuz şey sadece bir su birikintisi. Birkaç on yıl önce Penuelas baraj gölünün, Valparaiso için tek su kaynağı olduğunu düşündüğünüzde yaşanılan kaybın önemini görebilirsiniz” dedi. 

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 6

NEDENİ KÜRESEL ISINMA

Öte yandan, bilim insanları çölleşmenin nedeninin küresel ısınma olduğunu açıkladı. Uzmanların bildirdiğine göre, daha önceleri Pasifik'ten gelen düşük basınçlı fırtınalar ,kışın Şili üzerinde yağış oluşturarak, And dağlarını karla dolduruyordu. 

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 7

Ancak, deniz sıcaklığı ve yağış oranları üzerine küresel bir araştırmaya göre, Şili kıyılarıa fırtınaların gelmesini engelleyen denizde meydana gelen ısınma, yükselen küresel deniz sıcaklığıyla yoğunlaştı. Bu arada Antarktika'daki ozon incelmesi ve sera gazları da Şili’deki koşulların kötüleşmesine neden oldu. 

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 8

Şili'nin Montenegro köyünde hayvancılık yapan  Segundo Aballay ise kuraklığım halkın yaşamı ve geçim kaynakları üzerindeki etkisini şu sözlerle açıkladı:

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 9

HAYVANLAR ZAYIFLIYOR, ARDINDAN ÖLÜYOR

“Bu yıl yağmur yağmazsa yapacak bir şeyimiz kalmayacak. Hayvanlar her geçen gün zayıflıyor ve ölüyor."

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 10

GELECEK 30 YIL İÇİNDE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Ne yazık ki, Aballay gibi tarım işçileri için gelecek kolay olmayacak.  Şili Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, matematiksel modeller ve tarihsel verilere dayanarak, ülkenin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 30 daha az suya sahip olacağını tahmin etti.

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 11

İşte küresel ısnmanın etkinlerinin acı yüzüne dair fotoğraflar...

Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 12
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 13
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 14
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 15
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 16
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 17
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 18
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 19
Aşırı kuraklık Şili’deki devasa gölü çöle çevirdi: Küresel ısınmanın ölümcüllüğünü gözler önüne seren fotoğraflar - 20

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