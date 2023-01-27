Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.



Türkiye ve birçok ülkede İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.