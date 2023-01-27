Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulundu. Cami cemaati, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren materyali sallayarak kendilerine gösteren provokatöre karşı soğukkanlılığını korudu.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 1

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopenhag'da gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 2

Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 3

Rasmus Paludan, cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaşmalarını telkin etti.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 4

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.

Bu esnada ellerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan bir grup Müslüman gencin, polis tarafından uyarıldığı görüldü.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 5

PALUDAN, İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 6

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı - 7

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

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