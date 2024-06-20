Aşırı sıcaklar sağlığı tehdit ediyor! Korunmak için neler yapılmalı?

YARIM MİLYON İNSAN SICAKTAN ÖLÜYOR

Pek çok ülke sıcaklıkları belirli bir ölüm nedeni olarak kaydetmiyor, bu da topluluklar üzerindeki bu riski ölçecek istatistiklere sahip olmadığımız anlamına geliyor.

Ancak 2021'de yapılan bir araştırma, her yıl yaklaşık yarım milyon insanın aşırı sıcaktan öldüğünü tahmin ediyor.