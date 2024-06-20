Aşırı sıcaklar sağlığı tehdit ediyor! Korunmak için neler yapılmalı?
Kuzey yarımküreyi etkisi altına alan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede hissedilen aşırı sıcaklar ruh ve beden sağlığını etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıkların artması beraberinde sıcak çarpması vakalarını da getiriyor. Hem ölümcül olabilen hem de kalıcı yan etkiler bırakabilen aşırı sıcaklar insan sağlığını nasıl etkiliyor? Sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için neler yapılabilir?
KUZEY YARIMKÜRE RİSK ALTINDA
Bu hafta Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünü aşırı sıcaklar etkisi altına alırken, yetkililer ve halk sağlığı uzmanları insanları güvende tutmaya yardımcı olmak için sıcaklık uyarıları yayınladı.
Çin, Hindistan, Orta Doğu, Güney Avrupa ve ABD gibi ülkelerin bazı bölgelerinde yeni rekor seviye sıcaklıklar kaydedilmeye devam ediyor.