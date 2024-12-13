"Aşırı vegan diyet" faciası: 3 yaşındaki ölen bebeklerini bahçeye gömdüler

Savcı Jonas Hankin, çiftin toplumsal bağlardan kopmuş, kendi kurallarını koydukları bir "krallık" içinde yaşadıklarını belirtti. Resmi sağlık hizmetlerini reddeden çiftin, oğullarının çektiği fiziksel acıyı göz ardı etmesi "şaşırtıcı bir kibir ve zalimlik" olarak nitelendirildi.



