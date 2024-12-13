"Aşırı vegan diyet" faciası: 3 yaşındaki ölen bebeklerini bahçeye gömdüler
İngiltere'de 3 yaşındaki oğullarına "aşırı vegan diyet" uygulayarak ölümüne neden olan Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çifti, mahkeme kararıyla ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Coventry Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, oğulları Abiyah’ı sağlık sorunları yaşamasına rağmen tedavi ettirmeyen ve ölümünün ardından cesedini bahçelerine gömen çift, trajik bir ihmalle suçlu bulundu.
İngiltere'de bir çift, 3 yaşındaki oğullarına uyguladıkları 'aşırı vegan diyet' nedeniyle yaşanan trajediyle ülke gündemine oturdu.
Sağlık hizmetlerini reddeden çift, çocuklarının ölümüne neden oldukları gerekçesiyle ağır hapis cezalarına çarptırıldı.