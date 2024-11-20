Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı.
ÖNCE ASKER, SONRA MÜHİMMAT
Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin, ekim sonunda Rus birliklerin yanında Ukrayna'ya karşı savaşmaya başladığını açıkladı.