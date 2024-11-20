Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı.

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 1

ÖNCE ASKER, SONRA MÜHİMMAT

Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü. 

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin, ekim sonunda Rus birliklerin yanında Ukrayna'ya karşı savaşmaya başladığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 2

KUZEY KORE'NİN KAYIPLARI ARTIYOR

Kuzey Koreli askerlerin cephede aktif görev almasıyla verecekleri kayıpların artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ölen veya yaralanan Kuzeyli asker sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 3

RUSYA'YI ZİYARET EDEBİLİR

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiği iddia edilen açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı yeniden ziyaret edebileceği belirtildi.

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 4

KUZYE KORE-RUSYA İTTİFAKI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 5

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 6
Asker göndermek yetmedi! Kuzey Kore'den Rusya'ya ağır mühimmat takviyesi - 7
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